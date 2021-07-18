Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини
Абрамова Юлія |

У Португалії страйкують співробітники аеропортів – скасовано понад 200 рейсів

затримка рейсу, скасування рейсу, аеропорт

Страйк співробітників аеропортів в Португалії змусив скасувати понад 200 рейсів.

Лише у Лісабоні було скасовано не менше 166 рейсів. Профспілки також закликали до страйків в аеропортах Порту, Фару, Фуншала і Порто-Санто.

Акції протестів через умови оплати праці триватимуть ще один день.

Страйки у Парижі

Напередодні члени профспілок працівників аеропорту Шарль-де-Голль вимагали припинити реалізацію плану зміни трудових договорів, що призведе до скасування ряду преміальних виплат.

Фотографії та відео з заблокованого терміналу 2Е розповсюджували користувачі соцмереж.

Читайте
В Іспанії страйкують похоронні бюро через велику кількість померлих від Covid-19

Джерело: Associated Press

Фото: Depositphotos

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка