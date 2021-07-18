У Португалії страйкують співробітники аеропортів – скасовано понад 200 рейсів

Страйк співробітників аеропортів в Португалії змусив скасувати понад 200 рейсів.
Лише у Лісабоні було скасовано не менше 166 рейсів. Профспілки також закликали до страйків в аеропортах Порту, Фару, Фуншала і Порто-Санто.
Акції протестів через умови оплати праці триватимуть ще один день.
Страйки у Парижі
Напередодні члени профспілок працівників аеропорту Шарль-де-Голль вимагали припинити реалізацію плану зміни трудових договорів, що призведе до скасування ряду преміальних виплат.
Фотографії та відео з заблокованого терміналу 2Е розповсюджували користувачі соцмереж.
Джерело: Associated Press