Віце-канцлер і міністр фінансів ФРН Олаф Шольц оголосив про надання постраждалим від повені регіонам на заході Німеччини екстреної фінансової допомоги від уряду.

Влада компенсує збитки обсягом понад €300 млн.

– Збиток величезний, і він очевидний: будь-хто, хто втратив свій бізнес або свій будинок, не може нести тягар збитків самостійно, – сказав Олаф Шольц.

Він додав, що 21 липня Кабмін обговорить дві речі: екстрену допомогу, на яку через останню повінь потрібно понад €300 млн, а також програму реконструкції, щоби можна було швидко відремонтувати зруйновані будинки, дороги і мости.

– Як ми знаємо з попередньої катастрофи, це мільярди євро, – заявив міністр фінансів.

Перші дотації у постраждалі регіони надійдуть вже у липні.

– Вже в липні, якщо це буде можливо, слід надати першу невідкладну допомогу постраждалим. На допомогу в відбудові потрібно трохи більше часу. Але цього року все повинно бути виконано, – вважає він.

Джерело: Bild