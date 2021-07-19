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Юлія Захарченко |

Біля Дамаських воріт в Єрусалимі відбулися сутички: серед постраждалих немовля

Біля Дамаських воріт в Єрусалимі відбулися сутички: серед постраждалих немовля

Біля найбільших Дамаських воріт в Єрусалимі відбулися сутички з місцевою поліцією. Невідомі кидали каміння у бік правоохоронців та цивільних людей.

Поліція почала пошук підозрюваних. Під час заворушень автомобіль ізраїльської сім’ї, який проїжджав через цей район, розбили камінням. Через це постраждало четверо людей, серед яких немовля та батьки, які перебували у транспорті.

Ще 33-річний чоловік постраждав під час сутичок біля воріт. Його доставили до медичного закладу в стабільному стані. За попередніми даними, він отримав поранення голови через кинутий камінь.

Поліція повідомила, що біля Дамаських воріт працювали правоохоронці, які намагалися розігнати натовп палестинців, зокрема, людей, які кидали каміння у машини, що проїжджали поруч. Одного правопорушника затримали на місці події.

В Єрусалимі нерідко відбуваються запеклі зіткнення між силами безпеки та палестинцями. В останні роки тут відбулися численні напади, під час яких громадяни отримали ножові та вогнепальні поранення.

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Джерело: The Times of Istael

Фото: Depositphotos

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