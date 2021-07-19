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Вікторія Гірко |

Екс-президент Литви Грибаускайте може стати новим генсеком НАТО – Politico

Даля Грибаускайте

Колишній президент Литви Даля Грибаускайте може стати новим генсеком НАТО. Про це повідомляють американські ЗМІ з посиланням на власні джерела.

Крім неї, претендентами називають колишню очільницю Хорватії Колінду Грабар-Кітарович і президента Естонії Керсті Кальюлайд. Тому не виключено, що вперше в історії НАТО генсеком Північноатлантичного альянсу може стати жінка.

За інформацією ЗМІ, у штаб-квартирі НАТО вважають, що в умовах триваючого протистояння з Росією цю посаду повинен обійняти політик зі Східної Європи, продемонструвавши у такий спосіб важливий сигнал для Москви.

Чинний генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг залишатиметься на посаді до 30 вересня 2022 року.

Джерело: Politico

Фото: Depositphotos

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