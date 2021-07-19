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Софія Зінов'єва |

На Кіпрі противники карантину влаштували масові заворушення

На Кіпрі противники карантину влаштували масові заворушення

На Кіпрі противники коронавірусних обмежень зібрались на демонстрацію, а ввечері 18 липня вчинили масові заворушення.

За даними правоохоронців, близько 2,5 тис. осіб вирушили до штаб квартири Sigma TV після акції протесту.

Там демонстранти почали бити вікна та навіть підпалили декілька авто.

За даними Sigma TV, поліції довелося охороняти співробітників, які перебували всередині.

Телекампанія засудила “боягузливу атаку”, їх підтримав і президент Кіпру Нікос Анастасіадіс.

За словами Анастасіадіса, це був значний удар по демократії, а влада на погрози, шантаж та порушення закону відреагує досить суворо.

Sigma TV, офіс якої прийшли громити демонстранти, критично ставиться до противників щеплень, через що неодноразово піддавалась критиці.

Нещодавно Кіпр запровадив спеціальний паспорт вакцинації від коронавірусу, без якого вхід до супермаркетів, ТРЦ та ресторанів – заборонено.

На острові також розпочали вакцинувати підлітків у віці 16-17 років.

Джерело: Deutsche Welle

Фото: Depositphotos

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