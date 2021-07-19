На Кіпрі противники карантину влаштували масові заворушення

На Кіпрі противники коронавірусних обмежень зібрались на демонстрацію, а ввечері 18 липня вчинили масові заворушення.

За даними правоохоронців, близько 2,5 тис. осіб вирушили до штаб квартири Sigma TV після акції протесту.

Там демонстранти почали бити вікна та навіть підпалили декілька авто.

Καταδικάζω με τον πιο έντονο τρόπο την άναδρη επίθεση κατά του συγκροτήματος Δίας @SigmaTV. Η ελευθερία του τύπου είναι ιερή και αδιαπραγμάτευτη στην Ευρωπαϊκή μας οικογένεια. Τη μάχη κατά της πανδημίας #COVID19 οφείλουμε να τη δώσουμε όλοι μαζί, με βάση πάντα την επιστήμη. pic.twitter.com/WAeNugHvBi — Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) July 18, 2021

За даними Sigma TV, поліції довелося охороняти співробітників, які перебували всередині.

Телекампанія засудила “боягузливу атаку”, їх підтримав і президент Кіпру Нікос Анастасіадіс.

За словами Анастасіадіса, це був значний удар по демократії, а влада на погрози, шантаж та порушення закону відреагує досить суворо.

Sigma TV, офіс якої прийшли громити демонстранти, критично ставиться до противників щеплень, через що неодноразово піддавалась критиці.

Нещодавно Кіпр запровадив спеціальний паспорт вакцинації від коронавірусу, без якого вхід до супермаркетів, ТРЦ та ресторанів – заборонено.

На острові також розпочали вакцинувати підлітків у віці 16-17 років.