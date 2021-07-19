У Франції вандали розгромили два центри масової вакцинації від коронавірусу на тлі протестів проти запровадження більш жорстких карантинних обмежень.

За даними місцевої влади, один із центрів на півдні країни був розграбований та затоплений у п’ятницю ввечері.

Наступного дня на південному заході Франції вандали частково зруйнували клініку та підпалили її.

Інциденти сталися тоді, коли близько 100 тис. людей вийшли на демонстрацію проти жорстких карантинних заходів, які запровадили через стрімке поширення інфекції.

У Франції розгромили два центри вакцинації. Що обурило людей https://t.co/2rMNXGNGKo — BBC News Україна (@BBC_ua) July 19, 2021

Демонстранти звинуватили президента Макрона у порушенні їх прав та свобод.

Уряд Макрона активно бореться із поширенням небезпечного штаму Дельта, який вже потрапив до країни.

Про четверту хвилю коронавірусу у найближчий час попередили і вчені, які консультують уряд.

На тлі цього було зафіксовано декілька актів вандалізму та насильства стосовно урядовців, які підтримали нововведені жорсткі правила.

Натомість не всі люди розділяють таку агресивну та радикальну позицію, одразу після оприлюднення плану близько 100 тис. людей записались на щеплення від Covid-19.