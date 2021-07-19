Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини
Софія Зінов'єва |

Протест проти карантину: у Франції розгромили два центри вакцинації

карантин

У Франції вандали розгромили два центри масової вакцинації від коронавірусу на тлі протестів проти запровадження більш жорстких карантинних обмежень.

За даними місцевої влади, один із центрів на півдні країни був розграбований та затоплений у п’ятницю ввечері.

Наступного дня на південному заході Франції вандали частково зруйнували клініку та підпалили її.

Інциденти сталися тоді, коли близько 100 тис. людей вийшли на демонстрацію проти жорстких карантинних заходів, які запровадили через стрімке поширення інфекції.

Демонстранти звинуватили президента Макрона у порушенні їх прав та свобод.

Уряд Макрона активно бореться із поширенням небезпечного штаму Дельта, який вже потрапив до країни. 

Про четверту хвилю коронавірусу у найближчий час попередили і вчені, які консультують уряд.

На тлі цього було зафіксовано декілька актів вандалізму та насильства стосовно урядовців, які підтримали нововведені жорсткі правила.

Натомість не всі люди розділяють таку агресивну та радикальну позицію, одразу після оприлюднення плану близько 100 тис. людей записались на щеплення від Covid-19.

Джерело: ВВС

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка