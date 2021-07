У Пакистані на трасі в провінції Пенджаб зіткнулися вантажівка і пасажирський автобус. Загинули щонайменше 30 осіб і ще більше сорока отримали травм.

Глава МВС Пакистану Шейх Рашид висловив співчуття сім’ям загиблих, багато з яких їхали додому відзначати Курбан-Байрам.

Saddest news.

RIP 30 labourers killed & 40 injured in bus & trailer collision near Dera Ghazi khan. Govt must compensate families. Mola Reham karen pic.twitter.com/nRwn7LVpe2

