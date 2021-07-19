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Абрамова Юлія |

У ДТП з вантажівкою і пасажирським автобусом у Пакистані загинули 30 осіб

У ДТП з вантажівкою і пасажирським автобусом у Пакистані загинули 30 осіб

У Пакистані на трасі в провінції Пенджаб зіткнулися вантажівка і пасажирський автобус. Загинули щонайменше 30 осіб і ще більше сорока отримали травм.

Глава МВС Пакистану Шейх Рашид висловив співчуття сім’ям загиблих, багато з яких їхали додому відзначати Курбан-Байрам.

Головний лікар клініки, куди доставили постраждалих, розповів, що четверо потерпілих перебувають у критичному стані.

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На трасі Одеса-Рені у Білгород-Дністровському районі Одеської області сталася смертельна ДТП. На пішоходному переході 33-річний водій автомобіля Nissan збив трьох людей.

Жінка та хлопчик загинули на місці, ще одну потерпілу госпіталізовано до лікарні.

Джерело: Dawn

Фото: Getty Images

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