У Пакистані на трасі в провінції Пенджаб зіткнулися вантажівка і пасажирський автобус. Загинули щонайменше 30 осіб і ще більше сорока отримали травм.

Глава МВС Пакистану Шейх Рашид висловив співчуття сім’ям загиблих, багато з яких їхали додому відзначати Курбан-Байрам.

Saddest news. RIP 30 labourers killed & 40 injured in bus & trailer collision near Dera Ghazi khan. Govt must compensate families. Mola Reham karen pic.twitter.com/nRwn7LVpe2 — Saeed Sangri (@Sangrisaeed) July 19, 2021

Головний лікар клініки, куди доставили постраждалих, розповів, що четверо потерпілих перебувають у критичному стані.

На трасі Одеса-Рені у Білгород-Дністровському районі Одеської області сталася смертельна ДТП. На пішоходному переході 33-річний водій автомобіля Nissan збив трьох людей.

Жінка та хлопчик загинули на місці, ще одну потерпілу госпіталізовано до лікарні.

Джерело: Dawn