Канцлер Німеччини Ангела Меркель здійснила візит до зруйнованого повенем району Рейнланд-Пфальц і від себе пообіцяла потерпілим належну допомогу.

– Сюрреалістична, примарна ситуація. У німецькій мові навряд чи знайдуться слова, аби описати ці руйнування, – сказала Меркель під час брифінгу.

Голова уряду ФРН пообіцяла потерпілим від негоди регіонам загальнонаціональну солідарність.

Меркель – про наслідки повені: У німецькій мові навряд чи знайдуться слова, аби описати це https://t.co/JsytGFv8hy pic.twitter.com/fslyUVGLsu — Ukrinform (@UKRINFORM) July 19, 2021

Програму короткострокової допомоги, середньострокову програму підтримки та довгострокову програму відбудови зруйнованого обговорюватимуть вже 21 липня на засіданні уряду.

За словами Меркель, армія Буднесверу долучиться до пошукових та рятувальних робіт, а вона відвідає регіон повторно, у серпні.

– Ми повинні діяти швидко, але нам буде потрібно багато терпіння і витримка, – сказала голова уряду.

Прем’єр-міністр землі Рейнланд-Пфальц Малу Драєр заявила, що для відновлення руйнувань знадобляться щонайменше місяці або навіть роки.

За останніми даними, у Рейнланд-Пфальці загинуло 112 осіб, а у Північний Рейн-Вестфалії вже 46.

Негода у Німеччині

У вівторок ввечері, внаслідок рясних дощів західну Німеччину залили потужні повені.

Люди вилазили на дахи домів, щоб врятуватись від води багато будівель обвалилося.

Наразі пошукові роботи тривають, тож кількість загиблих та зниклих безвісти постійно росте.