Уряд Австралії ухвалив рішення депортувати скандальну британську журналістку Кеті Хопкінс після того, як вона хизувалася порушенням карантинних обмежень.

Її австралійську візу також анулюють. Журналістка висміяла протиепідемічні обмеження, ухвалені парламентом. Вона приїхала у Сідней, щоб знятися у місцевій телепрограмі.

Про депортацію працівника медіа розповіла міністр внутрішніх справ Австралії Карен Ендрюс. За її словами, контракт на участь Кеті Хопкінс у телепрограмі планують розірвати.

Тепер журналістка повинна покинути територію країни. Хопкінс вела прямий ефір в Instgram з готельного номера в Сіднеї, коли почала жартувати про те, що коронавірус – найбільша містифікація в історії людства.

За її словами, вона продумала, як порушить карантин. Згодом журналістка вийшла з номера готелю без маски та підійшла до місцевих охоронців під час трансляції.

У понеділок міністр розкритикувала дії працівника ЗМІ, заявивши, що її поведінка – це ляпас усім австралійцям, які наразі перебувають на самоізоляції.

Це не перший скандал, у який потрапила британська журналістка. Раніше вона порівняла мігрантів з тарганами та заявила, що люди, які страждають на деменцію, не повинні займати ліжка у лікарнях, за що її розкритикувала громадськість.