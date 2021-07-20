Apple поверне співробітників в офіси не раніше жовтня

Компанія Apple щонайменше до осені перенесла терміни повернення співробітників до офісів у різних країнах світу через новий сплеск захворюваності на Covid-19.

Керівництво компанії вирішило, що тепер офісні працівники повернуться на робочі місця не раніше жовтня.

За словами адміністрації, Apple проінформує працівників щодо офісного графіка щонайменше за 30 днів.

Генеральний директор компанії Тім Кук повідомляв на початку літа, що усі офісні працівники Apple повинні готуватися до офісного режиму на початку вересня. Тоді йшлося найменше про три дні на тиждень.

У червні Кук говорив про покращення епідеміологічної ситуації у США та у світі, а також наголошував на доступності вакцин.

Однак останні дані свідчать про загострення ситуації зі смертністю від коронавірусу в світі.

Протягом 10 тижнів до того сумна статистика знижувалася, і представники сфери охорони здоров’я США очікували, що глобальна тенденція проявиться й у Штатах. Але наразі вони констатують, що загроза нової хвилі пандемії існує, незважаючи на високий показник вакцинованих у США.

Американські медики навіть дійшли висновку, що люди, які не зроблять щеплення від коронавірусу, ризикують інфікуватися найнебезпечнішим вірусом у своєму житті.

Експерт, колишній комісар Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA) Скотт Готтліб висловив думку, що у невакцинованих громадян існує велика вірогідність заразитися індійським штамом коронавірусу (Дельта).