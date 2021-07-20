Тепер вільно: Франція спростила правила в’їзду для вакцинованих українців

Франція змінила правила перетину кордону для українців, відмінивши ПЛР-тести.

Тепер громадяни України, які повністю вакцинувалися від коронавірусу затвердженими в ЄС вакцинами, можуть вільно подорожувати до країни.

Відмінна новина. Після місяців перерви громадяни ???????? знову можуть легко та вільно подорожувати до ???????? (і, звичайно, без візи). Вам просто потрібно зробити щеплення вакциною, визнаною Європейським агентством з лікарських засобів. #Всівакцини. https://t.co/FFpPWA4QJn — Etienne de Poncins (@EdePoncins) July 19, 2021

– Відмінна новина. Після місяців перерви громадяни України знову можуть легко і вільно подорожувати до Франції (і, звичайно, без візи). Вам просто потрібно зробити щеплення вакциною, визнаної Європейським агентством з лікарських засобів, – написав посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.

Попри активну вакцинацію, у світі поширюється штам коронавірусу Дельта. У Франції, Італії та Великій Британії кількість хворих почала різко зростати.

Проте Європа намагається якнайшвидше здобути колективний імунітет. Тому вакцинація від коронавірусу триває.

У Франції заявили, що країну накрила четверта хвиля епідемії. За тиждень кількість випадків інфікувань зросла удвічі, щодня реєструють близько 100 тис. нових заражень, 80% з них – штам Дельта. В країні готуються до посилення обмежень.

Джерело: посол Франції в Україні Етьєн де Понсен