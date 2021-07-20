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Факти / Світ / Світові новини
Абрамова Юлія |

Тепер вільно: Франція спростила правила в’їзду для вакцинованих українців

Франція

Франція змінила правила перетину кордону для українців, відмінивши ПЛР-тести.

Тепер громадяни України, які повністю вакцинувалися від коронавірусу затвердженими в ЄС вакцинами, можуть вільно подорожувати до країни.

– Відмінна новина. Після місяців перерви громадяни України знову можуть легко і вільно подорожувати до Франції (і, звичайно, без візи). Вам просто потрібно зробити щеплення вакциною, визнаної Європейським агентством з лікарських засобів, – написав посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.

Попри активну вакцинацію, у світі поширюється штам коронавірусу Дельта. У Франції, Італії та Великій Британії кількість хворих почала різко зростати.

Проте Європа намагається якнайшвидше здобути колективний імунітет. Тому вакцинація від коронавірусу триває.

У Франції заявили, що країну накрила четверта хвиля епідемії. За тиждень кількість випадків інфікувань зросла удвічі, щодня реєструють близько 100 тис. нових заражень, 80% з них – штам Дельта. В країні готуються до посилення обмежень.

Джерело: посол Франції в Україні Етьєн де Понсен

Фото: Pixabay

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