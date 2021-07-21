Діяв як агент: соратника Трампа підозрюють у шпигунстві для ОАЕ

У Лос-Анджелесі арештували Томаса Баррака – мільярдера і давнього соратника колишнього президента США Дональда Трампа. Він же був ключовим радником передвиборчої кампанії Трампа у 2016 році.

У справі також фігурують Метью Граймс, який працює на Баррака, і громадянин ОАЕ Рашид Султан Рашид Аль Малік Альшахі.

Їх звинувачують у тому, що вони були у змові і діяли як агенти Об’єднаних Арабських Еміратів з квітня 2016 року по квітень 2018 року. Баррака також звинувачують у перешкоджанні здійсненню правосуддя і кількох помилкових заявах під час інтерв’ю з федеральними правоохоронними органами 20 червня 2019 року.

За словами в. о. помічника генпрокурора Марка Леско, обвинувачені неодноразово використовували дружбу Баррака і доступ до кандидата, який в кінцевому підсумку був обраний президентом (Дональда Трампа, – Ред.), високопоставлених представників виборчої кампанії і урядовців, а також американських ЗМІ, щоб просувати політичні цілі іноземного уряду.

Таку поведінку Леско назвав нічим іншим, як зрадою офіційних осіб США.

У Міністерстві юстиції США заявили, що Томас Баррак регулярно і неодноразово контактував з вищим керівництвом уряду ОАЕ. Також він називав Альшахі секретною зброєю ОАЕ для просування своєї зовнішньополітичної програми в Штатах.

Томаса Баррака і Метью Граймса арештували, а Альшахі поки залишається на волі.

Джерело: Міністерство юстиції США