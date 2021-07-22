Згідно з новим звітом Міжнародної організації праці, глобальна пандемія коронавірусу поглибить нерівність у цій сфері між чоловіками та жінками.

За даними МОП, у 2021 році кількість жінок, які працюють зменшиться на 13 млн порівняно із 2019 року, а зайнятість чоловіків відновиться до докарантинного рівню.

У організації зазначають, що ріст кількості робочих місць у 2021 році для жінок буде таким самим, як і для чоловіків, але і цього буде недостатньо для повноцінного повернення жінок на роботу.

Станом на 2021 рік, у світі буде лише 43,2% працевлаштованих жінок, а чоловіків – 68,6%.

– Жінки несуть непропорційно велику втрату роботи і доходів з-за їх надмірної представленості в найбільш постраждалих секторах, таких як житло і громадське харчування, а також у виробничому секторі, – йдеться у звіті.

Звіт МОП демонструє, що з 2019 по 2021 роки зайнятість жінок у глобальному масштабі скоротилась на 4,2%, тобто на 54 млн робочих місць.

Зайнятість чоловіків скоротилась на 3%, що становить 60 млн місць.

Найбільше скорочення жінок з роботи відбулося у Північній та Південній Америці, а також арабських країнах.

Джерело: МОП