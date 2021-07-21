Попри те, що будівництво Північного потоку-2 завершено вже на 98%, США має важелі впливу на Росію, заявив радник Державного департаменту Сполучених Штатів Дерек Шолле.

– Ви це побачите. Буде чітка заява США і Німеччини, що Росія не може перетворювати свої енергоресурси на зброю. І що якщо вона буде це робити, їй доведеться заплатити реальну ціну, – заявив політик.

За словами Шолле, Америка і надалі виступає проти введення газопроводу в експлуатацію.

На думку американського уряду, коли Байден посів президентську посаду, газогін було завершено вже на 90%.

– Звичайно, я хотів би, щоб Північний потік-2 не був настільки близький до завершення будівництва, як він є, але у нас все одно є важіль тиску на Росію, – переконав Шолле.

Шолле наголосив, що США та Німеччина спільно працюють над тим, щоб Україна попри все залишилась транзитером газу. Наразі країни близькі до того, щоб оголосити спільну угоду щодо Північного потоку-2.

– І ми чітко дали зрозуміти німецьким друзям і всім іншим, що якщо подібна поведінка (використання газопроводу, як зброї, – Ред.) матиме місце, то треба буде вживати серйозних і швидких заходів реагування, – наголосив радник Держдепу.

Цього ж дня Дерек Шолле спростував інформацію видання Politico про те, що Штати просять Україну не висловлюватись критично проти російського газогону.

Детальніше, про позицію Дерека Шолле щодо України та Північного потоку-2, читайте в матеріалі Фактів ICTV.