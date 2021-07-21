Китай страждає від повеней, викликаних надмірними дощами. Зокрема, у місті Чженчжоу затопило метро.

Унаслідок потопу загинуло щонайменше 12 жителів. Після дощів у 16 водосховищах Китаю рівень води піднявся вище аварійного.

Згідно з повідомленням місцевого уряду, від повені постраждали будинки понад 144,5 тис. громадян. Близько 10 тис. жителів евакуювали у безпечні місця.

Станом на 23.00 21 липня, сумарна кількість опадів у місті Чженчжоу з вечора неділі досягла 449 мм. До слова, в Одесі за рік випадає близько 441 мм опадів.

На залізничному вокзалі Чженчжоудун зупинилося понад 160 потягів. З цієї причини пасажири опинилися у скрутному становищі.

Згідно з прогнозом синоптиків, сильні дощі у провінції Хенань можуть закінчитися лише до вечора середи. До того часу негода може заподіяти ще більшої шкоди міській інфраструктурі та місцевим жителям.