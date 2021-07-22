Угода щодо СП-2: стало відомо, про що США домовилися з Німеччиною

США та Німеччина домовилися інвестувати мільярд доларів у розвиток відновлюваної енергетики України, а Берлін пролобіює продовження транзитного контракту між Україною та РФ на 10 років й введення нових санкцій з боку ЄС, у випадку, якщо Кремль вдасться до газового шантажу.

Про це йдеться в угоді між США та Німеччиною щодо добудови газопроводу Північний потік-2, текст якої опубліковано на сайті німецького уряду.

Зокрема, одним з можливих варіантів тиску на Росію є введення обмежень на експорт енергоресурсів до країн Європейського союзу.

Також Берлін зобов’язався призначити спецпредставника в Україні з просування двосторонніх енергетичних проектів та виділити на його роботу $70 млн.

Поміж іншим, німецька влада пообіцяла використати всі доступні їй інструменти тиску на Росію, аби примусити її продовжити на 10 років угоду про транзит газу через українську газотранспортну систему.

Переговори між Москвою і Берліном з цього приводу повинні початися на пізніше 1 вересня.

Також, згідно з угодою, Німеччина зобов’язана розробити пакет заходів для підтримки енергетичної безпеки України та активізувати свою участь в нормандських переговорах, щоб примусити Кремль виконувати свої зобов’язання згідно із Мінськими домовленостями.