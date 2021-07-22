Мальдіви вводять новий податок для туристів – на виїзд

Мальдіви введуть податок на виїзд з островів для всіх, окрім немовлят і дипломатів.

Тут напередодні ухвалили поправку до Податкового кодексу. Згідно з нею з усіх, хто виїжджає з республіки, в тому числі і туристів, буде стягуватися податок. Платню внесуть у вартість авіаквитка.

Нововведення запрацює вже з 1 січня 2022 року.

Податок стягуватимуть замість аеропортового збору з усіх, крім дітей до двох років і осіб, що володіють дипломатичним імунітетом.

Пасажири економ-класу будуть платити за виліт $30, при цьому мальдівці – $12. Всі пасажири бізнес-класу, незалежно від громадянства, будуть платити по $ 60, пасажири першого класу – $90.

З пасажирів приватних літаків будуть стягувати по $120.

Крім того, всі пасажири, що вилітають з міжнародного аеропорту вела (MLE), будуть обкладатися митом на розвиток аеропорту в розмірі $25.

Оплатити податок можна буде тільки в доларах США. Якщо такої можливості у людини немає, він зможе заплатити цей збір через авіакомпанію.

Зараз туристи на Мальдівських островах оплачують аеропортовий збір у розмірі $15.

Джерело: Raajje