Прес-секретар президента Польщі Блажей Спихальський розкритикував угоду США та Німеччини, назвавши ситуацію навколо будівництва Північного потоку-2 перемогою Російської Федерації.

Про це чиновник заявив в ефірі польського радіо. За його словами, завдяки побудованій інфраструктурі Росія отримуватиме економічну вигоду.

Зокрема РФ матиме змогу впливати на європейський ринок газу, що приноситиме додатковий дохід у бюджет Російської Федерації.

Однак політик зазначив, що своєю позицією щодо газопроводу Німеччина порушує європейську солідарність.

США та Німеччина дійшли згоди щодо запуску Північного потоку-2. До того ж Німеччина зобов’язується вживати заходів на національному та європейському рівнях, якщо РФ посилить агресію проти української держави.

Наприклад, країна може підтримати запровадження санкцій проти Російської Федерації щодо експортних можливостей в енергетичному секторі.

Джерело: Polskie Radio