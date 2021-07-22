Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини
Юлія Захарченко |

Порушення європейської солідарності: Польща розкритикувала угоду США та Німеччини щодо ПП-2

Північний потік -2.

Прес-секретар президента Польщі Блажей Спихальський розкритикував угоду США та Німеччини, назвавши ситуацію навколо будівництва Північного потоку-2 перемогою Російської Федерації.

Про це чиновник заявив в ефірі польського радіо. За його словами, завдяки побудованій інфраструктурі Росія отримуватиме економічну вигоду.

Зокрема РФ матиме змогу впливати на європейський ринок газу, що приноситиме додатковий дохід у бюджет Російської Федерації.

Однак політик зазначив, що своєю позицією щодо газопроводу Німеччина порушує європейську солідарність.

США та Німеччина дійшли згоди щодо запуску Північного потоку-2. До того ж Німеччина зобов’язується вживати заходів на національному та європейському рівнях, якщо РФ посилить агресію проти української держави.

Наприклад, країна може підтримати запровадження санкцій проти Російської Федерації щодо експортних можливостей в енергетичному секторі.

Читайте
Північний потік-2 становить загрозу для миру Європи – очільник МЗС Польщі

Джерело: Polskie Radio

Фото: Getty Images

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка