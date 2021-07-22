У Туреччині через сильні зливи затопило деякі північно-східні провінції на Чорноморському узбережжі. На фото і відео, які місцеві жителі публікують у соцмережах, видно підтоплені нижні поверхи будинків.

Вода сягнула такого рівня, що рухатися важко навіть автомобілям. Відомо, що постраждали від підтоплень місто та район Фіндиклі провінції Різе, а також місто та район Архаві провінції Артвін. Вони знаходяться у причорноморському регіоні Туреччини.

Geçmiş olsun Arhavi pic.twitter.com/lC92s8VMSm — Sedat Yakup Kalyoncu (@YakupKalyoncu) July 22, 2021

На місце повені у провінції Артвін вже виїхав міністр внутрішніх справ Туреччини Сулеймен Сойлу.

Sel felaketinin yaşandığı Artvin Arhavi’deyiz. Arama kurtarma çalışmaları hızla devam ediyor pic.twitter.com/gXolDRpf90 — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) July 22, 2021

Негода вирує не тільки у Туреччині. Так, повінь у Німеччині завдала збитків на €2 млрд. Тільки на відновлення залізниці, де приблизно 600 км були зруйновані або змиті, виділять близько €1,3 млрд.

Найбільше постраждав захід Німеччини – федеральні землі Північний Рейн-Вестфалія та Рейнланд-Пфальц. У постраждалих районах зруйновано та підтоплено багато будинків і вокзалів. А збитки на дорогах сягають кількох сотень мільйонів євро.

Уряд Німеччини вже виділив €400 млн допомоги постраждалим від повеней і на ліквідацію наслідків негоди.

Фото: Сулеймен Сойлу