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Вікторія Гірко |

Повінь у Туреччині: на Чорноморському узбережжі затопило північно-східні провінції

повінь туреччина

У Туреччині через сильні зливи затопило деякі північно-східні провінції на Чорноморському узбережжі. На фото і відео, які місцеві жителі публікують у соцмережах, видно підтоплені нижні поверхи будинків.

Вода сягнула такого рівня, що рухатися важко навіть автомобілям. Відомо, що постраждали від підтоплень місто та район Фіндиклі провінції Різе, а також місто та район Архаві провінції Артвін. Вони знаходяться у причорноморському регіоні Туреччини.

На місце повені у провінції Артвін вже виїхав міністр внутрішніх справ Туреччини Сулеймен Сойлу.

Негода вирує не тільки у Туреччині. Так, повінь у Німеччині завдала збитків на €2 млрд. Тільки на відновлення залізниці, де приблизно 600 км були зруйновані або змиті, виділять близько €1,3 млрд.

Найбільше постраждав захід Німеччини – федеральні землі Північний Рейн-Вестфалія та Рейнланд-Пфальц. У постраждалих районах зруйновано та підтоплено багато будинків і вокзалів. А збитки на дорогах сягають кількох сотень мільйонів євро.

Уряд Німеччини вже виділив €400 млн допомоги постраждалим від повеней і на ліквідацію наслідків негоди.

Фото: Сулеймен Сойлу

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