Бойовики руху Талібан обстріляли цивільний пункт на сході Афганістану, в результаті загинули п’ять членів однієї сім’ї, включаючи дітей.

Таліби закидали ракетами будинок у Сур Камарі повіту Спінгар в провінції Нангархар. В результаті обстрілу вся сім’я загинула.

Міністерство внутрішніх справ рішуче засудило цей новий акт терору.

– Терористи показали, що не поважають ніякі релігійні цінності і навіть протягом шести днів свята Іди Курбон (Курбан-Байрам) страждають наші співвітчизники, – наголосили у міністерстві.

МВС пообіцяло докласти всіх зусиль для арешту злочинців.

Напередодні понад 300 військовослужбовців збройних сил Афганістану залишили свої позиції та перейшли через кордон із Таджикистаном.

Як повідомляють в прикордонній службі країни, причиною дезертирства став наступ талібів.

Це вже третій випадок втечі афганських військових в Таджикистан за останні два тижні.

За даними таджицької прикордонної служби, ситуація особливо ускладнилася після захоплення талібами кількох сіл та прикордонного посту в афганській провінції Бадахшан.