Президент США Джо Байден запровадив санкції щодо очільника кубинських військових та підрозділу міністерства внутрішніх справ, які причетні до репресій у країні.

– Це лише початок. США продовжуватимуть застосовувати санкції щодо осіб, які відповідальні за гноблення кубинського народу, – пообіцяв американський президент. – Я однозначно засуджую масові затримання та фіктивні суди, які несправедливо ув’язнюють тих, хто наважився виступити.

Джо Байден висловив підтримку всім кубинцям, які вийшли на вулиці, щоб протистояти 62-річним репресіям комуністичного режиму.

Нині США працює над тим, щоб надати людям на Кубі доступ до інтернету, а також переглядає політику грошових переказів для того, щоб посилити підтримку громадян.

– Крім того, ми прагнемо відновити наше посольство в Гавані для надання консульських послуг кубинцям та розширення наших можливостей взаємодії з громадянським суспільством, одночасно забезпечуючи безпеку американських дипломатів, які служать на Кубі, – зауважив президент США.

Тиснути на комуністичний режим Куби США має намір спільно з партнерами.

Одні з наймасштабніших за всю історію Куби протестів спалахнули 12 липня.

Люди вийшли на мітинг проти комуністичного уряду, щоб вирішити питання коронавірусної та економічної кризи.

У зв’язку з мітингами на Кубі обмежено доступ до деяких соціальних мереж. Частково відключеними під час активних подій були Facebook, WhatsApp, Instagram і Telegram.

За попередніми даними, від початку протестів затримано або зникло безвісти щонайменше 140 осіб, одна людина загинула.

Детальніше про причини протестів на Кубі та їх можливі наслідки, читайте в матеріалі Фактів ICTV.