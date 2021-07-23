Біля берегів грецького острова Крит потонув човен. У результаті аварії дев’ять людей зникло безвісти.

За даними берегової охорони, яка проводить рятувальну операцію, 36 мігрантів знайшли під час обстеження найближчих територій.

Для пошуку інших людей залучили грецький багатоцільовий вертоліт Super Puma та п’ять військових кораблів, повідомила місцева поліція.

Берегова охорона зазначила, що пошуки зниклих ускладнюються сильними поривами вітру – 7 балів за шкалою Бофорта. Варто зазначити, що на такому рівні висота хвиль може досягати 5,5 м, а швидкість вітру 13,9 – 17,1 м/с.

Місцеві ЗМІ повідомили, що при переході у водах між Туреччиною та Грецією нерідко відбуваються аварії з участю саморобних човнів. У січні минулого року біля острова Лесбос затонув човен, на борту якого перебувало 27 людей.

Однак з 2020 року кількість туристів у цій місцевості значно зменшилася, оскільки уряд Греції запровадив нові обмеження для стримування поширення коронавірусу.

Джерело: Le Figaro