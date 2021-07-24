Стрілянина і газ: на похороні президента Гаїті сталися заворушення

На місці поховання президента Гаїті Жовенеля Моїза, якого нещодавно вбили, сталися заворушення.

На кладовищі розпилювали сльозогінний газ і влаштували стрілянину.

Делегації США і іншим іноземцям, які прибули на церемонію, довелося ховатися в автомобілях.

Постріли відбулися о 10 ранку за київським часом. Тож, американській делегації на чолі з постійним представником США при ООН Ліндою Томас-Грінфілд довелося перервати візит.

Спецпредставник генсека ООН по Гаїті Хелен ла Лім і її оточення покинули захід.

Наразі влада розслідує скандальний напад на Моїза та його дружину, першу леді Гаїті Мартін Моїз. Поліція заарештувала понад 20 осіб, підозрюваних у злочині. Деякі з них – колишні колумбійські військовослужбовці у відставці.

Сполучені Штати Америки привітали новий уряд. Офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс сказав, що Вашингтон радий тому, що політичні та громадянські діячі Гаїті працюють стабілізацією ситуації у країні.

Дружина Мартін після вбивства Жовенеля Моїза отримала серйозні поранення у результаті нападу. Вона довгий час лікувалася у медичному закладі Майамі, перш ніж повернутися додому. Моїза поховають у п’ятницю, 23 липня у місті Кап-Аїтьєн.

Джерело: Miami Herald

Фото: Жовенель Моїз