США направили для участі в багатонаціональних навчаннях Agile Spirit 2021 в Грузію кілька сотень військовослужбовців і вертольоти Блек Хоук з авіабази Рамштайн (Німеччина).

Вертольоти повинні задіяти у військових навчаннях в компоненті медичної евакуації.

Раніше в Міноборони Грузії повідомили, що щорічні навчання Agile Spiri в Грузії відбудуться вже в десятий раз. Цього року їх запланували на період з 26 липня по 6 серпня.

Участь у навчаннях візьмуть близько 2 500 військовослужбовців з 15 країн – Грузії, США, Естонії, Німеччини, Латвії, Литви, Румунії, Польщі, Іспанії, Туреччини, України, Великобританії, Канади, Італії та Азербайджану.

США на навчання до Грузії направлять близько 700 військових.

Цього тижня в Грузію морським шляхом з румунського порту Констанца США також перекинули різну військову техніку.

– Метою навчань є підвищення взаємосумісності між підрозділами країн-членів НАТО і партнерів, налагодження та посилення планування операцій в багатонаціональному середовищі і оперативних можливостей при їх виконанні, а також розвиток співробітництва в сфері багатонаціональної готовності і безпеки, – повідомили у прес-службі грузинського Міністерства оборони.

Джерело: Міністерство оборони Грузії