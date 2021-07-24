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Дмитро Кудрявцев |

В Австралії почалися протести через карантинні обмеження

Протесты в Австралии

У найбільших містах Австралії почалися масові акції протесту через карантинні обмеження, введені владою країни після нового спалаху коронавірусу.

Демонстранти зібралися в парку Вікторія і пройшли маршем по вулицях Сіднея, вигукуючи антиурядові гасла й заклики до відмови від вакцинації, повідомила поліція штату Новий Південний Уельс.

Колона зупинилася біля міської ратуші, однак поліцейські попередили, що учасники мітингу будуть затримані і оштрафовані за порушення санітарних правил.

Після цього протестувальники почали залишати вулицю, однак кілька демонстрантів все ж було заарештовано.

Представники правоохоронних органів пояснили, що активісти порушували санітарні норми, введені владою штату, тому їм не дозволили мітингувати біля міської ратуші.

Ще одна акція протесту, на яку вийшли близько півтори тисячі осіб, пройшла в Мельбурні.

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Силовики змушені були застосувати сльозогінний газ, а шістьох демонстрантів, які вели себе занадто агресивно, було затримано.

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