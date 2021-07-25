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Дмитро Кудрявцев |

У G-20 не змогли домовитися про нові цілі щодо стримування глобального потепління

глобальне потепління, сонце, захід сонця, світанок, спека, тепло

Країни G-20 не змогли узгодити план стримування глобального потепління на рівні 1,5 градуси за Цельсієм, який пропонувала Італія.

Мета, встановлена ​​на засіданні міністрів, які відповідають за екологію в своїх державах, залишилася на рівні 2°, розповів представник Італії Роберто Чінголані.

Зокрема, Китай, Росія, Бразилія і Австралія – ​​мають намір дотримуються стратегії, яка може привести до щорічного потепління на 5°.

Цей показник більш ніж удвічі перевищує мету, оголошену іншими країнами. Ці держави продовжують робити акцент на використанні викопного палива.

Країни G-20 відповідальні за 80% світової економіки та 85% шкідливих викидів до атмосфери.

У цих країнах проживає близько 60% населення планети.

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У свою чергу вчені попереджають, що неконтрольована зміна клімату може спровокувати катастрофічні руйнування по всій планеті.

Вони також пов’язують зростання числа природних катаклізмів з глобальним потеплінням.

Фото: Depositphotos

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