Лісабон прискорює кампанію з вакцинації і просить Європу виділити вакцини

Столиця Португалії з метою прискорення вакцинаційної кампанії проти коронавірусу попросила інші країни Європейського Союзу виділити частину вакцин.

Португалія розраховує отримати близько 1 млн доз препаратів вже за три тижні.

Держава веде переговори з Італією про отримання ще 300 тис. доз.

Крім цього, країна отримала до 290 тис. доз з Норвегії.

З Угорщини надійшло 200 тис. доз вакцини компанії AstraZeneca.

– Поставки вакцин від Угорщини демонструють дух європейського співробітництва, – сказав глава МЗС Португалії Аугушту Сантуш Сілва.

В Португалії з населенням приблизно в 10 млн чоловік повністю курс вакцинації завершили близько 4,5 млн осіб. Загалом першу дозу вакцини отримали 6,5 млн осіб, і влада розраховує повністю прищепити 70% населення до кінця серпня. Також уряд чекає схвалення від органів охорони здоров’я розпочати вакцинацію серед дітей 12 – 17 років – до початку навчального року.

Тим часом, в Португалії кілька тижнів спостерігається зростання захворюваності коронавірусів в зв’язку з циркуляцією штаму Дельта – на нього тепер доводиться більше 98% виявлених випадків. У спробах стримати поширення вірусу влада вирішила поширити дію санітарних пропусків на ресторани і готелі, а також ввести комендантську годину ночами в найбільш уражених епідемією районах.