Байден зустрівся з білоруською опозиціонеркою Тихановською – ЗМІ

Президент США Джо Байден зустрівся з колишнім кандидатом в президенти Білорусі Світланою Тихановською. Про це повідомила білоруська опозиціонерка.
У Білому домі зустріч поки не підтвердили. Наразі Світлана Тихановська перебуває з візитом у Вашингтоні. Відвідати країну її запросив Держдепартамент США.
Лідер білоруської опозиції вже провела переговори з високопоставленими представниками адміністрації США, конгресменами і сенаторами. Також вона встигла зустрітися з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, його заступником Вікторією Нуланд і радником Держдепартаменту США Дереком Шолле.
З представниками Держдепу Світлана Тихановська обговорила захоплення літака Ryanair, напад на громадянське суспільство і медіа.
Білоруська опозиціонерка закликала США ухвалити пакет екстреної допомоги для білоруських незалежних ЗМІ та журналістських розслідувань. Також вона просить Штати, щоб вони разом з партнерами посилили політичний та економічний тиск на режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
На думку Тихановської, це можна зробити за рахунок призупинення дії різних контрактів між країнами і введення санкцій.
Джерело: Настоящее время