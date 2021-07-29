Відомого у Китаї 67-річного мільярдера Сунь Даву засудили до 18 років тюремного ув’язнення. Китаєць керував одним з найбільших приватних сільськогосподарських підприємств країни у провінції Хебей.

Мільярдера також оштрафували на 3,11 млн юанів (за сьогоднішнім курсом – це близько $478 697 або 12 865 361 грн). За даними ЗМІ, Даву має зв’язки з деякими китайськими дисидентами. Мільярдер критикував політику місцевого уряду щодо сільських районів.

Він звинуватив парламент у приховуванні спалаху африканської свинячого грипу, що торкнулася його ферми у 2019 році. Пізніше захворювання спричинило руйнування великої частини промисловості Китаю.

У 2003 році проти мільярдера відкрили кримінальну справу за незаконний збір коштів та навіть засудили до тюремного ув’язнення, проте після протестів активістів його скасували.

У 2020 році його затримали разом з діловими партнерами через земельну суперечку з державною фермою. Зараз же 67-річного Сунь Даву засудили до 18 років ув’язнення, звинувативши у провокуванні неприємностей.

У Китаї таке звинувачення нерідко використовують проти громадських активістів. Серед інших звинувачень – заклик до нападу на державну установу та перешкоджання урядовим службовцям у виконанні ними своїх обов’язків.

Джерело: BBC