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Юлія Захарченко |

Снігопади та крижані дощі: Бразилію накрила негода

зима, сніг

На південну частину Бразилії звалився сильний снігопад. Опади зафіксували щонайменше у 13 містах на території країни.

Синоптики пояснили, що погодне явище пов’язане з великою полярною повітряною масою, яка нависла над Бразилією.

За даними синоптиків, у деяких регіонах може значно знизитися температура повітря. Згідно з прогнозом, вона може стати найнижчою з 1955 року. Зокрема вранці у штаті Санта-Катаріна термометр досяг рекордної позначки у 7,8 градуса.

У деяких муніципалітетах Бразилії випав сніг і також крижаний дощ (інтенсивне випадання дощу, який, досягнувши земної поверхні, миттєво замерзає).

Місцеві жителі почали ділитися фотографіями та відео снігопаду у своїх соціальних мережах. Громадяни зазначають у постах, що не очікували побачити таке погодне явище. Через снігопад збільшився попит туристів на житло, оскільки синоптики прогнозують ще сильніший холод найближчим часом.

Найсміливіші бразильці виходять на вулиці, ліплять сніговиків та грають у сніжки зі своїми сусідами. Синоптики попереджають про погіршення погодних умов та посилення снігопаду в Бразилії.

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Джерело: Market Research Telecast

Фото: Pexels

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