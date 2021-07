На південну частину Бразилії звалився сильний снігопад. Опади зафіксували щонайменше у 13 містах на території країни.

Синоптики пояснили, що погодне явище пов’язане з великою полярною повітряною масою, яка нависла над Бразилією.

За даними синоптиків, у деяких регіонах може значно знизитися температура повітря. Згідно з прогнозом, вона може стати найнижчою з 1955 року. Зокрема вранці у штаті Санта-Катаріна термометр досяг рекордної позначки у 7,8 градуса.

У деяких муніципалітетах Бразилії випав сніг і також крижаний дощ (інтенсивне випадання дощу, який, досягнувши земної поверхні, миттєво замерзає).

Місцеві жителі почали ділитися фотографіями та відео снігопаду у своїх соціальних мережах. Громадяни зазначають у постах, що не очікували побачити таке погодне явище. Через снігопад збільшився попит туристів на житло, оскільки синоптики прогнозують ще сильніший холод найближчим часом.

Snow in southern Brazil. In the province of Rio Grande do Sul, more than 13 cities have recorded snowfall in the last few hours pic.twitter.com/RjO0si3Yuq

— handsm (@handsm54350947) July 29, 2021