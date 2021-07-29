На південну частину Бразилії звалився сильний снігопад. Опади зафіксували щонайменше у 13 містах на території країни.

Синоптики пояснили, що погодне явище пов’язане з великою полярною повітряною масою, яка нависла над Бразилією.

За даними синоптиків, у деяких регіонах може значно знизитися температура повітря. Згідно з прогнозом, вона може стати найнижчою з 1955 року. Зокрема вранці у штаті Санта-Катаріна термометр досяг рекордної позначки у 7,8 градуса.

У деяких муніципалітетах Бразилії випав сніг і також крижаний дощ (інтенсивне випадання дощу, який, досягнувши земної поверхні, миттєво замерзає).

Місцеві жителі почали ділитися фотографіями та відео снігопаду у своїх соціальних мережах. Громадяни зазначають у постах, що не очікували побачити таке погодне явище. Через снігопад збільшився попит туристів на житло, оскільки синоптики прогнозують ще сильніший холод найближчим часом.

Snow in southern Brazil. In the province of Rio Grande do Sul, more than 13 cities have recorded snowfall in the last few hours pic.twitter.com/RjO0si3Yuq — handsm (@handsm54350947) July 29, 2021

RIO DE JANEIRO, BRAZIL – The forecast of severe cold and snowfall in the mountains of Santa Catarina on Wednesday (July 28) caused the demand for accommodation to skyrocket. pic.twitter.com/osNMsRQSCj — The Entertainer (De Goede Volger) (@haverkamp_wiebe) July 29, 2021

Nevasca em Caxias do Sul hoje. ❄️????️???????????? Histórico como previsto pela @metsul @Estaelsias . pic.twitter.com/RHd99hHEem — Denis Goerl (@denisgoerl) July 29, 2021

Найсміливіші бразильці виходять на вулиці, ліплять сніговиків та грають у сніжки зі своїми сусідами. Синоптики попереджають про погіршення погодних умов та посилення снігопаду в Бразилії.

Джерело: Market Research Telecast