В аеропорту Бориспіль затримують рейс до турецького міста Газіпаша. Літак повинен був вилетіти в Анталію о 3:05 ранку, але вилетить о 12:45.

Борт із запізненням прибув до Києва, відповідно він не зможе вилетіти вчасно зі столиці.

– Причини такої затримки рейсу нам невідомі, їх потрібно уточнювати в авіакомпанії Pegasus Airlines, – повідомили в прес-службі аеропорту Бориспіль.

Вже є офіційна інформація щодо зміни рейсів до Туреччини з України.

Зміни розкладу рейсів до Туреччини з аеропорту Бориспіль

В аеропорту повідомили, що вже скасовано два рейси зі Стамбула авіакомпаній МАУ та Turkish airlines Inc.

Вони мали прибути о 8:45 та 17:40.

Рейси зі Стамбула з часом прибуття о 08:05 очікують о 11:44. Рейси о 08:45 та 19:40 попередньо скасовано.

Відмінили виліт до Стамбула о 10:15, 12:40 та 19:30. Це попередня інформація. Туристів просять слідкувати за розкладом на онлайн-табло на сайті аеропорту.

Також запізнюються рейси авіакомпанії Yanair до Анталії (YE 5605 – за розкладом о 03:05, очікується об 11:45, а також YE 5601 – за розкладом о 04:04, очікується об 11:00).

Решта 9 ранкових рейсів до Анталії було відправлено з невеликим запізненням (від 20 хвилин до 2 годин).

Скасовано рейс Yanair з Анталії о 16:10, решта сьогоднішніх рейсів з цього міста очікується без змін (або з незначними, до 30 хвилин, змінами)

За інформацією диспетчерів Борисполя, усі аеропорти Туреччини, окрім Анкари, функціонують у штатному режимі.

Про час стабілізації ситуації із вильотами та прийняттям рейсів попередять додатково.

Наразі вечірні рейси, що були скасовані напередодні, можуть бути відновлені.​

Пожежі у Туреччині

Лісові пожежі на турецьких курортах тривають. Популярні серед українських туристів провінції Анталія і Сіде у полум’ї. Вже постраждали щонайменше 50 людей.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Gurbetçi Gençler (@gurbetcigencler)

Частину постраждалих доправили до госпіталів з опіками, порушенням дихання та роботи дихальних шляхів. За інформацією МЗС, українці за допомогою не зверталися.

Вогонь в Анталії дуже швидко поширюється – за кілька годин 28 липня охопив велику територію лісів і наблизився до житлових районів. Місцевих жителів евакуюють.

У регіоні працюють 19 вертольотів і понад 100 пожежних машин. Вогонь гасять понад 400 рятувальників.

За кілька годин повідомляють – пожежу вдалося стримати на підступах до траси Анталія-Аланія.

Найскладніша ситуація в місті Манавгат – там вогонь дістався до декількох будинків в центральній частині міста.

У соцмережах викладено багато відео та фото масштабної пожежі в Анталії. На них видно, як сонце закриває жовтий дим.

Фото: Son Dakika