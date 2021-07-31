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Дмитро Кудрявцев |

Більшість молдован підтримують інтеграцію до ЄС, відновлення СРСР хочуть лише 20%

Молдова

Більшість громадян Молдови, 71,6%, виступають за приєднання країни до Євросоюзу.

Про це свідчать результати опитування, проведеного компанією Date Inteligente (iData).

У свою чергу, 41,2% респондентів відповіли, що згодні на об’єднання з Румунією.

Приєднатися до Євразійського економічного союзу згодні 37,5% опитаних, а увійти до складу НАТО – 27,7%.

Результати опитування також показали, що 20,4% респондентів підтримують відновлення СРСР, а 48,1% виступають за вихід Молдови зі складу СНД. Крім того, 25,3% опитаних підтримали визнання незалежності Придністров’я.

Велика частина респондентів, 52,4%, впевнена в тому, що Молдова розвивається в правильному напрямку, а не згодні з цим твердженням 36,4%.

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На питання про те, кого з політиків підтримують громадяни, в рейтингу лідирувала президент Майя Санду – 38,9%. На другому місці виявився голова Партії соціалістів Республіки Молдова Ігор Додон – 20,3%, а трійку лідерів замикає очільник партії Шор Ілан Шор – 5,7%.

Також учасники опитування висловили довіру голові Партії комуністів Республіки Молдова Володимиру Вороніну – 4,3%, та очільнику Нашої партії Ренато Усатому – 3%.

Джерело: Date Inteligente

Фото: Depositphotos

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