У Парижі виступили проти санітарних паспортів – поліцейські застосували сльозогінний газ

Сьогодні, 31 липня, у Парижі поліцейські застосували сльозогінний газ проти учасників акції протесту проти санітарних перепусток.

Заворушення сталися в районі площі Республіки. Окрім цього, там серйозно постраждав поліцейський, в якого потрапила кинута з натовпу петарда.

Зіткнення між демонстрантами та правоохоронцями зафіксовано і на бульварі дю Тампль.

Демонстрації проходять і в інших великих французьких містах: таких як Марсель, Ліон, Ніцца, Монпельє.

Даних про кількість учасників акцій поки немає. Спочатку влада чекала, що в суботу по всій країні на акції протесту вийдуть понад 150 тис. осіб. Приблизно стільки ж демонстрантів, за версією МВС Франції, налічувалося під час аналогічних акцій тиждень тому.

У Парижі в районах проведення демонстрацій чергують три тисячі співробітників поліції.

Люди протестують проти розширення спектра дії санітарних перепусток.

Якщо нічого не зміниться, з 9 серпня у Франції потрібно буде пред’являти санітарний паспорт, зокрема, при відвідуванні ресторанів, кафе, в транспорті (за винятком міського громадського транспорту). У них має бути зазначено, що людина або вакцинована від коронавірусу, або недавно здав негативний тест на коронавірус.

Ці заходи ще повинен затвердити конституційну раду країни.

Противники цієї ініціативи вважають, що влада порушує базові права не пройшли вакцинацію громадян, обмежуючи їх пересування. У французькій опозиції вважають, що уряду, як мінімум, слід почекати з новими обмеженнями.

В уряді Франції переконані, що розширення застосування санітарних паспортів дозволить ефективніше боротися проти коронавірусу.