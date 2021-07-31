У Туреччині локалізували майже всі вогнища загоряння – Ердоган

У Туреччині вдалося локалізувати 90% вогнищ загоряння.
Станом на 31 липня в країні загасили 88 вогнищ загоряння з 98, що президент країни Реджеп Тайіп Ердоган назвав зонами лиха.
– Пожежу намагаються локалізувати ще в десяти провінціях, серед яких Анталія, Мерсін, Адана, Мугла і Османіє, – повідомив міністр сільського та лісового господарства Бекір Пакдемірлі.
Також з’явилася інформація про те, що під час пожеж в Анталії померли ще двоє людей. Якщо це правда, то число загиблих зросло вже до шести випадків.
Всього в районі пожеж постраждало 275 осіб. Однак ця інформація також неофіційна.
Напередодні Реджеп Ердоган оголосив райони лісових пожеж у провінціях Анталія, Мугла, Мерсін, Адана та Османіє зонами лиха.
Лісові пожежі у країні розпочалися 28 липня поблизу містечка Манавґат.
За попередніми даними, їх спричинила сильна спека. У країні кілька днів поспіль спостерігається температура +50.
Детальніше про пожежі в Туреччині читайте у матеріалі.
Джерело: Hurriyet Daily News
Фото: gurbetcigencler