У Туреччині локалізували майже всі вогнища загоряння – Ердоган

У Туреччині вдалося локалізувати 90% вогнищ загоряння.

Станом на 31 липня в країні загасили 88 вогнищ загоряння з 98, що президент країни Реджеп Тайіп Ердоган назвав зонами лиха.

– Пожежу намагаються локалізувати ще в десяти провінціях, серед яких Анталія, Мерсін, Адана, Мугла і Османіє, – повідомив міністр сільського та лісового господарства Бекір Пакдемірлі.

Також з’явилася інформація про те, що під час пожеж в Анталії померли ще двоє людей. Якщо це правда, то число загиблих зросло вже до шести випадків.

Всього в районі пожеж постраждало 275 осіб. Однак ця інформація також неофіційна.

Напередодні Реджеп Ердоган оголосив райони лісових пожеж у провінціях Анталія, Мугла, Мерсін, Адана та Османіє зонами лиха.

Лісові пожежі у країні розпочалися 28 липня поблизу містечка Манавґат.

За попередніми даними, їх спричинила сильна спека. У країні кілька днів поспіль спостерігається температура +50.

Детальніше про пожежі в Туреччині читайте у матеріалі.

Джерело: Hurriyet Daily News

Фото: gurbetcigencler