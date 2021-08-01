Хакери паралізували систему запису на вакцинацію від Covid-19 в італійському Лаціо

На комп’ютерні мережі компаній із запису на вакцинацію від Covid-19 в італійській області Лаціо було здійснено кібератаку.

В результаті дій хакерів система вийшла з ладу і була паралізована.

– Атака була дуже потужною, у нас нічого не працює. Під напад потрапила вся регіональна база даних, – розповів радник з питань охорони здоров’я Лаціо Алессіо Д’Амато.

Він додав, що поліція і прокуратура Риму вже вивчають відповідний інцидент і проводять перевірку.

За її підсумками буде прийнято рішення щодо початку розслідування, яке має встановити, хто конкретно несе відповідальність за кібератаку.

Нагадаємо, напередодні влада Італії внесли Україну до списку країн категорії D.

Як розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, таке рішення дозволить українцям в’їжджати до Італії з будь-якою метою, зокрема туристичною.

Після приїзду в цю країну громадяни України змушені будуть проходити п’ятиденний режим самоізоляції.