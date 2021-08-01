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Дмитро Кудрявцев |

Хакери паралізували систему запису на вакцинацію від Covid-19 в італійському Лаціо

Вакцинація в Україні

На комп’ютерні мережі компаній із запису на вакцинацію від Covid-19 в італійській області Лаціо було здійснено кібератаку.

В результаті дій хакерів система вийшла з ладу і була паралізована.

– Атака була дуже потужною, у нас нічого не працює. Під напад потрапила вся регіональна база даних, – розповів радник з питань охорони здоров’я Лаціо Алессіо Д’Амато.

Він додав, що поліція і прокуратура Риму вже вивчають відповідний інцидент і проводять перевірку.

За її підсумками буде прийнято рішення щодо початку розслідування, яке має встановити, хто конкретно несе відповідальність за кібератаку.

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Нагадаємо, напередодні влада Італії внесли Україну до списку країн категорії D.

Як розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, таке рішення дозволить українцям в’їжджати до Італії з будь-якою метою, зокрема туристичною.

Після приїзду в цю країну громадяни України змушені будуть проходити п’ятиденний режим самоізоляції.

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