На дерев’яному човні в Середземному морі: біля берегів Тунісу врятували 394 мігранта

Два гуманітарних кораблі, німецький НВО Sea-Watch 3 та французький Ocean Viking, дістали 394 мігранта з небезпечно переповненого дерев’яного човна в Середземному морі.

Рятувальна операція у ніч на неділю тривала шість годин.

Мігранти дрейфували у водах Тунісу за 68 км від узбережжя Північної Африки, поруч з нафтовими об’єктами.

Sea-Watch 3, що взяв на себе командування операцією, забрав 141 мігранта, а Ocean Viking – інших. Пізніше підтримку надала яхта Nadir від німецької неурядової організації ResQ Ship.

Судно було занурене у воду, і його двигун не працював.

Мігранти – громадяни Марокко, Бангладеш, Єгипту та Сирії.

Кількість човнів-мігрантів з Лівії і Тунісу до Італії та в інші частини Європи за останні місяці збільшилася, оскільки погодні умови покращилися.

За даними Міжнародної організації з міграції, що входить в ООН, понад 1 100 осіб, що рятуються від конфліктів і бідності в Африці й на Близькому Сході, загинули цьогоріч у Середземному морі.

У Литві нелегальні мігранти, яких затримали на кордоні з Білоруссю, влаштували бунт із вимогою відпустити їх.

Протести почались зранку 26 липня серед мігрантів, яких розмістили у стінах колишньої школи у Веребеяї.