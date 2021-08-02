Одразу три країни запропонували притулок білоруській легкоатлетці

Чеська Республіка готова надати білоруської легкоатлетці Христині Тимановській політичний притулок.

Відповідне розпорядження було віддано посольству Чехії в Токіо після консультацій прем’єр-міністра Андрія Баліша з главами МЗС і МВС – Якубом Кулганеком та Яном Гамачеком відповідно.

Крім того, Прага надасть Тимановській візову підтримку.

У свою чергу Світлана Тихановська заявила, що спортсменка також отримала відповідні пропозиції зі Словенії та Польщі.

Крім того, лідер білоруської опозиції закликала Міжнародний Олімпійський комітет надати захист іншим спортсменам, яких в будь-який момент може викрасти диктаторський режим самопроголошеного президента Олександра Лукашенко через їхні політичні погляди.

Тихановська також закликала виконком МОК почати розгляд відносно Національного Олімпійського комітету Білорусі, а чиновників та тренерів, причетних до скандалу – дискваліфікувати.

Нагадаємо, Тимановську намагалися примусово вивезти з Японії після критики на адресу тренерів збірної Білорусі.

Дівчина звернулася до поліцейських з проханням не допустити її депортації в Білорусь, оскільки вона побоювалася репресій з боку режиму Лукашенка.

Спортсменка розповіла, що в аеропорт її доставили два члена білоруської делегації: психолог і невідомий співробітник НОК.