Водомети, газ та тисячі затриманих: в Берліні протестували проти карантину

У Берліні пройшли масові акції протесту через жорсткість карантинних обмежень, введених для зниження захворюваності коронавірусу.

Раніше мітинг було заборонено місцевим судом, оскільки його проведення було небезпечним при нинішній епідемічній ситуації.

Незважаючи на це, на акцію зібралися тисячі людей, для розгону яких було задіяно близько двох тисяч поліцейських, а також спецтехніка та вертольоти.

Вони змушені були застосувати сльозогінний газ, водомети й кийки.

Затримано близько 500 демонстрантів, які вели себе особливо агресивно і вступали в сутички з правоохоронцями.

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Крім того, деякі жителі Берліна намагалися штурмувати блокпости.