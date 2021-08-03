Після обвалу ринку КНР зарубіжні інвестори активно скуповують акції китайських компаній

Іноземні бізнесмени виявили зацікавленість у китайських акціях. Вони активно скуповують цінні папери після недавнього спаду на фондовому ринку КНР.

Чистий обсяг покупок китайських паперів іноземними інвесторами через програми взаємодії фондових бірж Шанхаю і Шенчженя з Гонконгської фондової біржею за останні п’ять торгових сесій становить 21,5 млрд юанів ($3,3 млрд).

Обсяг покупок перевищив обсяг продажів вже в п’ятий раз поспіль, чого не було з квітня.

Інтерес іноземних інвесторів до китайських акцій росте у зв’язку з різким падінням фондового ринку КНР наприкінці липня, в результаті якого індекс CSI 300 опустився до мінімуму майже за 9 місяців.

Значення індексу знизилося на 6,6% за дві сесії – 26 і 27 липня.

Обвал ринку пішов за введенням владою КНР жорстких обмежень для компаній сфери онлайн-освіти.

Відповідно до нового розпорядження Держради КНР, компанії, що навчають передбаченим шкільною програмою предметів, не зможуть залучати закордонні інвестиції, а також виходити на відкритий ринок.

Побоювання, пов’язані з тим, що Пекін може в будь-який момент ввести обмеження для будь галузі, спровокували різкий спад на фондовому ринку КНР.

У вівторок фондовий індекс CSI 300 практично не змінився в порівнянні з попередньою сесією.

При цьому президент США Джо Байден підписав указ, яким заборонив інвестувати у 59 китайських компаній, які, на думку Білого дому, підривають безпеку країни.

Відповідний документ набуває чинності з 2 серпня цього року.