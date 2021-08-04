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Юлія Захарченко |

+47 градусів тепла за Цельсієм: Греція побила новий температурний рекорд

спека

У Греції місцеві жителі страждають від надмірної спеки. Синоптики зафіксували новий температурний рекорд у +47,1 градуса тепла на території країни.

Аномальні показники термометра зафіксували у місті Лангадас, розташованому біля одного з найпопулярніших грецьких курортів – міста Салоніки.

Згідно з даними 205 метеостанцій, розташованих на всій території Греції, другим за рекордним показником стало місто Макракомі (+46,2 градуса тепла), а третім – селище Арфара (+46,1).

За ними слідують Сталіда, Краніді, Спарта та Аргос (показники термометрів – від +45,6 до +45,9 градуса тепла за Цельсієм).

На території Афін (столиці Греції) найвищу денну температуру (+45 градусів) зафіксували у промислових зонах Аспропіргос та Ахарнон.

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Метеорологічна служба Греції попередила, що надмірна спека збережеться і в середу, 4 серпня. Згідно з прогнозом, на території країни синоптики фіксуватимуть високі показники термометра (вище +40 градусів за Цельсієм).

На острові Крит переважатиме температура від +40 до +43, біля Егейського моря – від +42 до +44, а в Афінах – від +41 до +43 градусів тепла.

Синоптики прогнозують, що аномальна спека у Греції протримається щонайменше до 6 серпня. Уряд закликає жителів за можливістю залишатися вдома, носити головні убори та пити воду.

ДжерелоEkathimerini

Фото: Dreamstime

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