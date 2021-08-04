Два пасажирські потяги зіткнулися у районі міста Домажліце на південному заході Чехії. Близько 50 людей постраждало.

Ex 351 Western Express, який прямував з Мюнхена у Прагу, зіткнувся з пасажирським потягом RegioShark, що курсував з Пльзеня у Домажліце. За повідомленням уряду, колія буде зачиненою для пересування транспорту щонайменше день.

За даними чеського радіо, унаслідок аварії загинули дві людини – машиністи потягів, один людина зникла безвісти. Стан сімох людей оцінюють як критичний.

За словами міністра транспорту Карела Гавлічека, один з машиністів потягів проїхав на червоне світло, що й могло стати причиною зіткнення.

За даними поліції, експрес-потяг зіткнувся з пасажирським потягом. Для ліквідації наслідків аварії залучили три літаки та вертоліт президії поліції з тепловізором.

Прес-секретар регіонального управління поліції Пльзенського краю Дагмар Брожова заявила, що у зв’язку з тим, що один з потягів був міжнародним експресом, у ньому їхало декілька іноземців.

Джерело: Novinky