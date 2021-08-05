Лукашенко наказав силовикам закрити кожен метр кордону

У четвер, 5 серпня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив силовикам повністю закрити кордон.

Таким чином він нібито хоче посилити роботу з охорони державного кордону та запобігти фактам його порушення.

Про це Лукашенко заявив під час наради з питань ситуації на кордоні.

– Із сьогоднішнього дня жодна нога на територію Білорусі з суміжної сторони – чи то з півдня, чи з заходу, ступити не повинна, – сказав він.

Відповідне доручення Лукашенко дав працівникам білоруських міністерства внутрішніх справ та міністерства оборони. Він вимагає закрити кожен метр кордону.

2 липня Лукашенко дав доручення повністю закрити кордон з Україною.

Він звинуватив Україну в тому, що начебто з її території надходить багато зброї.

Раніше, 26 травня, Україна, як і низка інших країн, припинила авіасполучення з Білорусс. Це була відповідь на перехоплення білоруською владою літака Ryanair і затримання опозиціонера Романа Протасевича.

19 червня Олександр Лукашенко також повідомив, що Білорусь не прийматиме літаки з України.

Джерело: Belta