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Юлія Захарченко |

Україна допоможе гасити пожежі у Греції: Зеленський дав доручення Кабміну

володимир зеленський

Україна допоможе гасити пожежі у Греції, які спалахнули на території країни. Президент дав відповідне доручення Кабінету міністрів.

Про це Володимир Зеленський повідомив у соціальній мережі Twitter. Глава держави доручив Кабміну ухвалити рішення щодо відправлення українських пожежників з обладнанням, необхідним для ліквідації вогню.

– У п’ятницю Кабмін повинен ухвалити рішення про відправлення 100 наших досвідчених пожежників з необхідним обладнанням (для допомоги Греції, – Ред.), – повідомив український президент.

Рятувальники продовжують гасити лісові пожежі у Греції. Одне з загорянь може поставити під загрозу археологічні розкопки перших давніх Олімпійських ігор.

В Олімпії часто можна побачити великі натовпи туристів, проте 4 серпня всіх людей, включаючи жителів шести населених пунктів, розташованих поруч, евакуювали рятувальники.

За даними грецьких видань, за останню добу двоє місцевих жителів та двоє пожежників зазнали опіків тіла, постраждалих госпіталізували до медичних установ.

Станом на 5 серпня, для ліквідації вогню залучили 170 рятувальників, 50 автомобілів, шість вертольотів (серед них військові). Погода у Греції залишає бажати кращого – у деяких регіонах температура досягає +47 градусів тепла.

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Фото: Офіс президента

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