Україна допоможе гасити пожежі у Греції, які спалахнули на території країни. Президент дав відповідне доручення Кабінету міністрів.

Про це Володимир Зеленський повідомив у соціальній мережі Twitter. Глава держави доручив Кабміну ухвалити рішення щодо відправлення українських пожежників з обладнанням, необхідним для ліквідації вогню.

Рятувальники продовжують гасити лісові пожежі у Греції. Одне з загорянь може поставити під загрозу археологічні розкопки перших давніх Олімпійських ігор.

В Олімпії часто можна побачити великі натовпи туристів, проте 4 серпня всіх людей, включаючи жителів шести населених пунктів, розташованих поруч, евакуювали рятувальники.

This is one of the fires in Greece, on the island of Evia. It’s not a disaster movie, it’s the very real climate disaster.pic.twitter.com/ydRp9ljEME

