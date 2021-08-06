Україна допоможе гасити пожежі у Греції, які спалахнули на території країни. Президент дав відповідне доручення Кабінету міністрів.
Про це Володимир Зеленський повідомив у соціальній мережі Twitter. Глава держави доручив Кабміну ухвалити рішення щодо відправлення українських пожежників з обладнанням, необхідним для ліквідації вогню.
– У п’ятницю Кабмін повинен ухвалити рішення про відправлення 100 наших досвідчених пожежників з необхідним обладнанням (для допомоги Греції, – Ред.), – повідомив український президент.
Рятувальники продовжують гасити лісові пожежі у Греції. Одне з загорянь може поставити під загрозу археологічні розкопки перших давніх Олімпійських ігор.
В Олімпії часто можна побачити великі натовпи туристів, проте 4 серпня всіх людей, включаючи жителів шести населених пунктів, розташованих поруч, евакуювали рятувальники.
This is one of the fires in Greece, on the island of Evia. It’s not a disaster movie, it’s the very real climate disaster.pic.twitter.com/ydRp9ljEME
— Read Parable of the Sower by Octavia Butler (@JoshuaPotash) August 4, 2021
За даними грецьких видань, за останню добу двоє місцевих жителів та двоє пожежників зазнали опіків тіла, постраждалих госпіталізували до медичних установ.
‼️GREECE IS BURNING – THREAD WITH LINKS TO DONATE TO / WAYS TO HELP❗PLEASE RT #φωτια #βαρυμπομπη #φωτια_Αιγιαλεια #PrayForGreece #greecefire pic.twitter.com/kakPtjLfPM
— ☆ mars (@jcestars) August 4, 2021
Станом на 5 серпня, для ліквідації вогню залучили 170 рятувальників, 50 автомобілів, шість вертольотів (серед них військові). Погода у Греції залишає бажати кращого – у деяких регіонах температура досягає +47 градусів тепла.