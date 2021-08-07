Литва готова сплачувати нелегалам гроші, щоб вони покинули країну

Уряд Литви прийняв рішення виплачувати нелегальним мігрантам по 300 євро за згоду повернутися додому.

Відповідну заяву зробила очільниця Департаменту міграції Литви Евеліна Гудзінскайте в одному з інтерв’ю.

Таким чином Вільнюс має намір прискорити реадмісію нелегалів.

– Цей закон дозволить Департаменту міграції пропонувати і прикордонникам пропонувати мігрантам, які бажають повернутися на батьківщину, гроші на кишенькові витрати. Ми вже готуємо процедуру, яка впорядкує виплати, – сказала Гудзінскайте.

За її словами, виплати можуть початися вже з наступного тижня, після того як документ буде розглянутий депутатами Сейму.

У свою чергу голова Служби охорони держкордону Литви Рустамас Любаевас висловив упевненість, що мігранти не захочуть покидати Литву навіть за гроші.

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Джерело: LRT