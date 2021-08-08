Мінськ вимагає прибрати українські товари з полиць білоруських супермаркетів

Влада Мінська висунула вимоги прибрати українські товари з полиць супермаркетів.

У столиці Білорусі переконані, що торговельні мережі “демонструють недоречну поведінку”, якщо пропонують покупцям продукцію українського виробника.

– Від білоруських мережевих супермаркетів вимагають прибрати з “кращих полиць” товари з України, Литви та Польщі, – заявив голова Мінського міськвиконкому Володимир Кухарьов.

Він додав, що 27 липня було проведено “серйозну і жорстку нараду з представниками торговельних мереж, що працюють в Мінську”.

– І ми відкрито їм поставили питання: що відбувається? Сьогодні ряд країн ввели проти нас санкції — Україна, Литва, Польща, — а їхні товари (цукерки, здоба, чаї, печиво) стоять в магазинах на кращих полицях, — сказав Кухарьов.

Кухарьов пожалівся, що білоруські товари знайти важче.

– Треба ще й пошукати. Тому ми жорстко поставили перед мережами питання: чи ситуація змінюється, або ми будемо зі свого боку вживати заходів. Причому, вважаю, таке рішення варто приймати на рівні всієї країни, – заявив він.

За інформацією провладних білоруських ЗМІ, на сьогодні в об’єднанні Столична торгівля та послуги значаться 8 організацій роздрібної торгівлі, в яких налічується 71 магазин.

Роздрібний товарообіг за шість місяців становив 184 млн рублів (86,6%) в порівняних цінах до рівня минулого року.

Щодо вітчизняних товарів в статистиці продажів, вони становлять 74,6%, в основному за рахунок продовольчої групи.

– Неодноразово озвучена вимога, щоби на першому плані у викладенні товарів була білоруська продукція, донині торговими мережами не виконано, – повідомляють місцеві ЗМІ.

У четвер, 5 серпня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив силовикам повністю закрити кордон.

Таким чином він нібито хоче посилити роботу з охорони державного кордону та запобігти фактам його порушення.

Джерело: Білорусь сьогодні