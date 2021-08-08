Стрільба та сигнальні ракети: литовці за ніч повернули до Білорусі 80 нелегалів

Литовські прикордонники чули кілька одиночних пострілів з боку Білорусі, а в нічний час доби бачили запуски сигнальних ракет.

Крім того, на кордоні затримано 80 осіб, жодному нелегальному мігранту дістатися до Литви не вдалося.

Всіх нелегалів були вислано назад на територію Білорусі. Табельна зброя не застосовувалася.

За даними прикордонників, на сьогодні у Білорусі може бути сконцентровано до тисячі нелегальних мігрантів із різних країн.

Посилені загони прикордонників і військовослужбовці, яких було передислоковано на кордон, продовжують нести службу.

Ситуація на литовсько-білоруському кордоні

Після введення санкцій проти диктаторського режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка в Литву хлинув потужний потік біженців. Якщо за весь минулий рік прикордонники виявили кілька десятків нелегалів, то за останні кілька місяців кордон незаконно перетнули понад чотири тисячі осіб.

Через це Литва змушена була почати демаркацію кордону з допомогою колючого дроту, а також попросити допомоги у Європейського агентства з охорони зовнішніх кордонів.

Крім того, на кордоні з Білоруссю в найближчі кілька років планується встановлення паркану, щоб не допустити подібних провокацій в майбутньому.

Джерело: LRT