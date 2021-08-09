Сьогодні, 9 серпня, у Нагасакі відзначили 76-ю річницю атомного бомбардування японського міста, а його мер закликав Японію, США та Росію зробити більше для ліквідації ядерної зброї.

У своєму виступі в парку миру Нагасакі мер Томіхіса Тауе закликав уряд Японії взяти на себе ініціативу у створенні без’ядерної зони у Північно-Східній Азії, а не залишатися під ядерною парасолькою США, посилаючись на обіцянку Сполучених Штатів використовувати власну ядерну зброю і захищати союзників без них.

Тауе також звернувся до Сполучених Штатів та Росії – країн, які на сьогодні мають найбільший арсенал ядерної зброї. Він висловив стурбованість тим, що ядерні держави модернізують зброю.

– Будь ласка, подивіться на створення зони без ядерної зброї в Північно-Східній Азії, яка створила би не ядерну парасольку, а стала кроком у напрямку вільного світу, – сказав Тауе.

Він також закликав уряд Японії зробити більше для ядерного роззброєння.

9 серпня 76 років тому, о 11:02 бомбардувальник В-29 скинув плутонієву бомбу. Сьогодня вцілілі жителі Нагасакі та інші учасники церемонії вшанували понад 70 000 загиблих життів хвилиною мовчання.

Бомбардування сталося о 1945 році через три дні після того, як Сполучені Штати здійснили першу у світі атомну атаку на Хіросіму, в результаті чого загинули 140 000 осіб.

15 серпня Японія оголосила про капітуляцію, яка була офіційно підписана 2 вересня, що означало завершення війни.

Мер також закликав уряд Японії та законодавців негайно підписати Договір про заборону ядерної зброї 2017 року, який набув чинності у січні.

Токіо відмовляється від власного володіння, виробництва чи розміщення ядерної зброї, але як союзник США, Японія розміщує 50 тис. американських військових.

Домовленості про безпеку після Другої світової війни ускладнюють спроби змусити Японію підписати договір, оскільки вона зміцнює власну армію, одночасно посилюючи оборонну співпрацю з іншими міцними державами – Великою Британією та Францією.

Джерело: AP News