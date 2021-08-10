Нелегальні мігранти з території Білорусі почали великими групами прибувати до польського кордону.

Починаючи із п’ятниці, 6 серпня, польські прикордонники затримали 349 іноземців (переважно громадян Афганістану та Іраку), які намагались нелегально потрапити до Польщі.

Найбільша група нелегалів налічувала 85 осіб та була затримана у суботу, повідомила польська прикордонна служба.

Напливи мігрантів зафіксували Лейпцигу, Новому Дворі, Шудзялув-Кринки, Кузні і Михалові.

Усім затриманим роблять тестування на коронавірус, встановлюють їх особистості та країну походження.

Після цього мігрантів доправляють у спеціальні центри для іноземців, що постійно охороняються.

Нелегальні мігранти з Білорусі

Раніше про різкий наплив нелегалів з білоруського кордону повідомила Литва. Ситуація загострилась після запровадження секторальних санкцій проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Тоді Лукашенко заявив, що більше не стримуватиме потік нелегалів, які намагаються потрапити в країни ЄС.

За останні декілька місяців литовський кордон намагались перетнути близько 4 тис. нелегалів.

Влада Литви оголосила про початок будівництва укріпленої стіни уздовж всього кордону із Білоруссю.

Джерело: Прикордонна служба Польщі

Фото: Прикордонна служба Польщі