Українські рятувальники продовжують допомагати гасити пожежі в Туреччині та Греції.

10 серпня о 07.45 літаки АН-32П Держслужби з надзвичайних ситуацій вилетіли з аеропорту Анталія до міста Даламан (провінція Мугла).

Усього рятувальники ДСНС вже здійснили в Туреччині 98 скидів води. Це – 784 т.

У Греції поблизу населеного пункту Гувес на території Північної Евії 100 українських рятувальників протягом усієї минулої доби гасили пожежу, загальною довжиною близько 8 тис. м.

Лісові пожежі в Туреччині спалахнули 28 липня поблизу містечка Манавґат, за 75 км від Анталії. Через сильний вітер вогонь швидко перекинувся з лісу на довколишні райони.

Рятувальники евакуювали людей із близько 40 населених пунктів. Жертвами пожеж у Туреччині стало щонайменше восьмеро осіб, постраждалих – понад 400.

Основною версією причини масштабних лісових пожеж назвали навмисний підпал. Поліція заарештувала підозрюваного, але особу його поки не розкрила.

Відповідальність за підпали вже взяли на себе курдські екстремісти з організації під символічною назвою Діти вогню.

Скидають тонни води: українські рятувальники ліквідують пожежі в Туреччині та Греції / 9 фотографий

30 липня до країни вирушили два екіпажі українських пожежних літаків.

За словами міністра сільського та лісового господарства Туреччини, станом на 9 серпня під контроль взято всі лісові пожежі, крім пожеж у Міласі та Кейчегізі на півдні країни.

Міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу заявив, що від полум’я в південній провінції Анталія постраждало понад 59 районів та 3 231 будівель.

Пожежі в Греції спалахнули на початку серпня. Влада країни для боротьби з вогнем залучила півтисячі пожежників, десятки гелікоптерів та літаків.

У критичних районах рятувальники організовували евакуацію місцевих жителів.

6 серпня до Греції на допомогу в гасінні пожеж вилетіли 100 українських рятувальників.

Орієнтовно співробітники ДСНС із 10 областей України пробудуть там 10-14 днів.

Скидають тонни води: українські рятувальники ліквідують пожежі в Туреччині та Греції / 4 фотографии

Головною причиною пожеж у Греції вважають сильну спеку: 2 серпня в декількох регіонах було зафіксовано температуру +46.

Джерело: ДСНС, Hurriyet Daily News

Фото: ДСНС