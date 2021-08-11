Латвія оголосила режим надзвичайного стану на кордоні з Білоруссю

Уряд Латвії вирішив оголосити режим надзвичайного стану біля кордону з Білоруссю.

Він діятиме у трьох районах, а також місті Дауґавпілс.

Режим запровадили на три місяці – до 10 листопада.

Прикордонникам дозволили використовувати фізичну силу і спеціальні засоби, аби утримувати нелегалів від перетину кордону і негайно повертати їх назад до Білорусі.

Прикордонникам допомагатимуть національні збройні сили і державна поліція.

Тим часом у Литві побудову стіни на межі з Білоруссю визнали проектом державного значення. Це дозволить швидше звести загорожу.

Нагадаємо, Білорусь шантажує сусідів з ЄС, дозволяючи шукачам притулку із Близького Сходу безперешкодно перетинати свій кордон.

Напередодні голова МЗС Латвії Едгарс Рінкевічс висловив співчуття рідним Віталія Шишова, який очолював ГО Білоруський дім в Україні. Литовський міністр наголосив, що має бути проведене ретельне розслідування обставин, які призвели до смерті білоруса.